Thursday, 18 April 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية أبوظبي توصي باتباع إرشادات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة

4/16/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى اتباع إجراءات الأمن والسلامة اثناء الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، ولفتت إلى أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأدوية والشعاب وتجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية لسقوط حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

وأكدت على أهمية الابتعاد عن مواقع البناء والأماكن التي يمكن أن تتطاير منها الأشياء الغير مثبتة، وتجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا للضرورة القصوى أثناء العواصف الرعدية، بجانب الابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات، والشواطئ ومجاري الأودية والبرك المائية.

المساكن والمباني
وأوصت البلدية بالابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، والتأكد من وضع حواجز لمنع دخول المياه للطابق أسفل الأرض "القبو"، وأهمية اختبار جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية تحسباً لحالات الطوارئ، ومراعاة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بشكل آمن بما في ذلك قطع الأثاث.

ملاك العزب
كما دعت ملاك العزب والعاملين فيها إلى تثبت أسوار العزب والألواح الخشبية والمعدنية بطريقة سليمة ومقاومة لسوء الأحوال الجوية، والتأكد من صيانة الأسلاك والتمديدات الكهربائية بصورة دورية، بالإضافة إلى توفير وسائل إنارة دوية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتجنب استخدام الهواتف النقالة بالقرب من الأشجار والأعمدة الكهربائية والأسلاك الشائكة اثناء العواصف الرعدية والصواعق، بجانب الابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، ومتابعة الأسوار وحظائر الحيوانات وأوعية أطعمة الحيوانات وتثبيتها من مخاطر الرياح والأمطار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16042024000110011019ID1108102228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث