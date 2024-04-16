بلدية أبوظبي توصي باتباع إرشادات السلامة أثناء الأحوال الجوية المتقلبة

دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى اتباع إجراءات الأمن والسلامة اثناء الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الدولة حالياً، ولفتت إلى أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأدوية والشعاب وتجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية لسقوط حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

وأكدت على أهمية الابتعاد عن مواقع البناء والأماكن التي يمكن أن تتطاير منها الأشياء الغير مثبتة، وتجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا للضرورة القصوى أثناء العواصف الرعدية، بجانب الابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات، والشواطئ ومجاري الأودية والبرك المائية.



المساكن والمباني

وأوصت البلدية بالابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، والتأكد من وضع حواجز لمنع دخول المياه للطابق أسفل الأرض "القبو"، وأهمية اختبار جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية تحسباً لحالات الطوارئ، ومراعاة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بشكل آمن بما في ذلك قطع الأثاث.



ملاك العزب



كما دعت ملاك العزب والعاملين فيها إلى تثبت أسوار العزب والألواح الخشبية والمعدنية بطريقة سليمة ومقاومة لسوء الأحوال الجوية، والتأكد من صيانة الأسلاك والتمديدات الكهربائية بصورة دورية، بالإضافة إلى توفير وسائل إنارة دوية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتجنب استخدام الهواتف النقالة بالقرب من الأشجار والأعمدة الكهربائية والأسلاك الشائكة اثناء العواصف الرعدية والصواعق، بجانب الابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، ومتابعة الأسوار وحظائر الحيوانات وأوعية أطعمة الحيوانات وتثبيتها من مخاطر الرياح والأمطار.



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