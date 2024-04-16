مطار الفجيرة الدولي يسجل 130 ملم من الأمطار

مطار الفجيرة الدولي يسجل 130 ملم من الأمطار
التاريخ
4/16/2024 3:00:28 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الكابتن إسماعيل البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي أن مطار الفجيرة الدولي سجل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم "الثلاثاء" 130 ملم من الأمطار.
وقال إن هذه الكمية مؤهلة للازدياد وذلك تبعا لتطور الحالة الجوية التي تمر على الدولة.
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