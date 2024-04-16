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مطار الفجيرة الدولي يسجل 130 ملم من الأمطار

4/16/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد الكابتن إسماعيل البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي أن مطار الفجيرة الدولي سجل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم "الثلاثاء" 130 ملم من الأمطار.

وقال إن هذه الكمية مؤهلة للازدياد وذلك تبعا لتطور الحالة الجوية التي تمر على الدولة.

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