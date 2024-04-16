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العمل عن بعد غدا الأربعاء لموظفي حكومة رأس الخيمة

4/16/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أن يكون العمل يوم غد "الأربعاء" 17 أبريل عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة رأس الخيمة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.

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