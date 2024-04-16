العمل عن بعد غدا الأربعاء لموظفي حكومة رأس الخيمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أن يكون العمل يوم غد "الأربعاء" 17 أبريل عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة رأس الخيمة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة.
ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
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