تنبيه مهم من سفارة الإمارات في مسقط

(MENAFN
- Al-Bayan)
أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.
وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
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