تنبيه مهم من سفارة الإمارات في مسقط

أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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