تنبيه مهم من مطارات دبي حول حالة الطقس

تؤكد مطارات دبي أن العمليات لا تزال متأثرة بشكل كبير في مطار دبي الدولي (DXB) بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل.

وبسبب العاصفة القوية، عُلقت العمليات مؤقتاً لمدة 25 دقيقة بعد ظهر هذا اليوم، ولكنها استؤنفت منذ ذلك الحين. ألغيت 21 رحلة مغادرة و24 رحلة قادمة منذ الساعة 00:02 بالتوقيت المحلي هذا الصباح، بينما تم تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى مجاورة.

هناك فيضانات كبيرة على الطرق المؤدية إلى المطار، وتشير توقعات الطقس الحالية إلى أن الطقس غير المستقر سيستمر في التسبب في تأخيرات حتى ساعات فجر الأربعاء 17 أبريل.

تم تفعيل فرق الاستجابة في مطارات دبي، كما نعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران وغيرها من شركائنا لإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

نحث الضيوف على التحقق مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث المعلومات حول حالة رحلتهم، وتخصيص وقت سفر للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لحركة أكثر سلاسة. علماً بأنه تم تمديد ساعات العمل في مترو دبي حتى الساعة 03:00 صباحاً بالتوقيت المحلي.