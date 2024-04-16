تعميم من الشؤون الإسلامية والأقاف بشأن الصلاة في المساجد : صلّوا في بيوتكم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعميماً على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: "صلّوا في بيوتكم"، في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء، نظراً للظروف الجوية الحالية.
وقالت الهيئة في حسبها على منصة " إكس" " نظرًا للظروف الجوية الحالية.. عممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024".
وصرح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة بأن هذا التعميم يأتي بالتزامن مع إعلان الموارد البشرية الاتحادية بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد نظراً للحالة الجوية.
ودعا الدرعي جمهور المصلين ورواد المساجد إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في بيوتهم عند شدة الأمطار.
ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تخفيف حركة السيارات في الطرقات منعاً للاختناقات.
وتقدم رئيس الشؤون الإسلامية بالتحية والتقدير إلى رجالات الدولة والشرطة والبلديات والدفاع المدني والداخلية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية.
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