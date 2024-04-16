Thursday, 18 April 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعميم من الشؤون الإسلامية والأقاف بشأن الصلاة في المساجد : صلّوا في بيوتكم

4/16/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعميماً على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: "صلّوا في بيوتكم"، في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء، نظراً للظروف الجوية الحالية.

وقالت الهيئة في حسبها على منصة " إكس" " نظرًا للظروف الجوية الحالية.. عممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024".

وصرح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة بأن هذا التعميم يأتي بالتزامن مع إعلان الموارد البشرية الاتحادية بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد نظراً للحالة الجوية.

ودعا الدرعي جمهور المصلين ورواد المساجد إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في بيوتهم عند شدة الأمطار.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تخفيف حركة السيارات في الطرقات منعاً للاختناقات.

وتقدم رئيس الشؤون الإسلامية بالتحية والتقدير إلى رجالات الدولة والشرطة والبلديات والدفاع المدني والداخلية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية.



MENAFN16042024000110011019ID1108102221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث