تعميم من الشؤون الإسلامية والأقاف بشأن الصلاة في المساجد : صلّوا في بيوتكم

أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعميماً على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: "صلّوا في بيوتكم"، في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء، نظراً للظروف الجوية الحالية.

وقالت الهيئة في حسبها على منصة " إكس" " نظرًا للظروف الجوية الحالية.. عممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل 2024".

وصرح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة بأن هذا التعميم يأتي بالتزامن مع إعلان الموارد البشرية الاتحادية بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد نظراً للحالة الجوية.

ودعا الدرعي جمهور المصلين ورواد المساجد إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في بيوتهم عند شدة الأمطار.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تخفيف حركة السيارات في الطرقات منعاً للاختناقات.

وتقدم رئيس الشؤون الإسلامية بالتحية والتقدير إلى رجالات الدولة والشرطة والبلديات والدفاع المدني والداخلية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية.







