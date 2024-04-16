فلاي دبي تعلق مؤقتاً جميع الرحلات المغادرة من دبي

قال

المتحدث باسم فلاي دبي "إن الظروف الجوية المتقلبة أدت في مختلف أنحاء دولة الإمارات اليوم "الثلاثاء" إلى تأثيرات كبيرة على عملياتنا في مطار دبي الدولي، ونتيجة لذلك، تم إلغاء العديد من رحلات فلاي دبي أو تعرضت لتأخيرات طويلة، ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحالية طوال الليل وحتى الغد".

وأوضح

المتحدث باسم فلاي دبي أنه تم إلغاء جميع رحلات فلاي دبي المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء (16 أبريل) فورا وحتى الساعة 10:00 (بتوقيت دبي) من يوم غد

17 أبريل. خلال هذه الفترة، لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك. سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك.

وأضاف أنه سيتم

إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها. تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا. إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائمًا. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذه الأحوال الجوية.