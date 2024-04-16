المالية طرح عافية 4 بـ 273 مليونا

(MENAFN
- Al-Anbaa) وافقت وزارة المالية على طرح المناقصة الخاصة بتقديم «عافية 4» لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بمبلغ 273600000 دينار لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم العمل بتخفيض قيمة المناقصة بما نسبته 50% من القيمة المطلوبة دون الإخلال بالخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، وأن يتم استعاض بعض العلاجات والخدمات من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، بما لا يتعارض مع الضوابط والنظم المعمول بها.
وجاء في موافقة وزارة المالية: على أن تكون التغطية المالية المترتبة على ذلك خصما على النوع المختص بميزانية وزارة الصحة للسنة 2024-2025 والسنوات المالية اللاحقة.
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