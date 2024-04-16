محافظ العاصمة نقدر جهود رجال قوة الإطفاء العام لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم رغم المخاطر

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف الفريق خالد عبدالله فهد، يرافقه عدد من ضباط القوة.
وقد رحب المحافظ بهم جميعا، معربا عن شكره وتقديره لهم على الجهود التي يبذلونها لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
كما استقبل في وقت لاحق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد السعد، يرافقه مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد سليمان الجراح.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا والمسائل الأمنية التي تخدم كافة أبناء مناطق المحافظة وإرساء الأمن فيها.
كما استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه محافظ حولي علي سالم الأصفر.
وقد تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم المحافظتين والسبل الكفيلة في الارتقاء بهما.
وفي سياق متصل، استقبل المحافظ مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد سليمان الجراح يرافقه مساعده العميد طلال عبيد، والعقيد عبدالعزيز حمزة.
وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا الأمنية المختلفة التي تتعلق بجميع مناطق المحافظة.
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