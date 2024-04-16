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محافظ العاصمة نقدر جهود رجال قوة الإطفاء العام لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم رغم المخاطر

4/16/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف الفريق خالد عبدالله فهد، يرافقه عدد من ضباط القوة.
وقد رحب المحافظ بهم جميعا، معربا عن شكره وتقديره لهم على الجهود التي يبذلونها لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
كما استقبل في وقت لاحق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد السعد، يرافقه مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد سليمان الجراح.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا والمسائل الأمنية التي تخدم كافة أبناء مناطق المحافظة وإرساء الأمن فيها.
كما استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه محافظ حولي علي سالم الأصفر.
وقد تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا التي تهم المحافظتين والسبل الكفيلة في الارتقاء بهما.
وفي سياق متصل، استقبل المحافظ مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد سليمان الجراح يرافقه مساعده العميد طلال عبيد، والعقيد عبدالعزيز حمزة.
وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من القضايا الأمنية المختلفة التي تتعلق بجميع مناطق المحافظة.

MENAFN16042024000130011022ID1108102218

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