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محافظ الأحمدي هنأ رئيس الوزراء بالثقة الأميرية

4/16/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنّأ محافظ الأحمدي الشيخ حمد سالم الحمود، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي برقية تهنئة بالمناسبة، قال المحافظ: يطيب لي وبمناسبة الثقة المستحقة التي أوليتموها من لدن صاحب السمو الأمير وصدور الأمر الأميري
بتعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، أن أتقدم إليكم، حفظكم الله، بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات،
سائلا المولى سبحانه أن يسدد خطاكم، وأن يعينكم الله على مواصلة حمل الأمانة
والمسؤولية وتحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطنين، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة ويحقق لها الغايات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN16042024000130011022ID1108102217

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