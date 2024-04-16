محافظ الأحمدي هنأ رئيس الوزراء بالثقة الأميرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) هنّأ محافظ الأحمدي الشيخ حمد سالم الحمود، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وفي برقية تهنئة بالمناسبة، قال المحافظ: يطيب لي وبمناسبة الثقة المستحقة التي أوليتموها من لدن صاحب السمو الأمير وصدور الأمر الأميري
بتعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، أن أتقدم إليكم، حفظكم الله، بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات،
سائلا المولى سبحانه أن يسدد خطاكم، وأن يعينكم الله على مواصلة حمل الأمانة
والمسؤولية وتحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطنين، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة ويحقق لها الغايات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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