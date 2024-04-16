Thursday, 18 April 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح الماجد لـ الأنباء كل التوفيق لرئيس الوزراء في مواصلة مسيرة التقدم

4/16/2024 2:49:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
بارك رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد للشيخ أحمد العبدالله نيل الثقة
السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
وتابع المستشار الماجد لـ «الأنباء»: «ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق والسداد النجاح، وأن يمده بعونه ورعايته في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لبلدنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير».

MENAFN16042024000130011022ID1108102216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث