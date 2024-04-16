صلاح الماجد لـ الأنباء كل التوفيق لرئيس الوزراء في مواصلة مسيرة التقدم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
بارك رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد للشيخ أحمد العبدالله نيل الثقة
السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
وتابع المستشار الماجد لـ «الأنباء»: «ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق والسداد النجاح، وأن يمده بعونه ورعايته في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لبلدنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير».
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