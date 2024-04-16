الناطق باسم الحكومة زيادة أسعار الوقود تم تأجيلها لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أن الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره أحد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الوقود قد تم توجيه وزاره المالية بإعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري.
وقال العجمي في تصريح مقتضب لـ«كونا» انه وتأكيدا لما سبق، فإن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود وأنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة، وذلك بتاريخ 8 الجاري، حيث تمت إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة.
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