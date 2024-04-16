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الناطق باسم الحكومة زيادة أسعار الوقود تم تأجيلها لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري

4/16/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أن الكتاب التنفيذي الذي قام بنشره أحد نواب مجلس الأمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الوقود قد تم توجيه وزاره المالية بإعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 الجاري.
وقال العجمي في تصريح مقتضب لـ«كونا» انه وتأكيدا لما سبق، فإن مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود وأنه تم استبدال الكتاب التنفيذي الموجه لوزارة المالية في ذات اليوم الذي تم توجيهه للوزارة، وذلك بتاريخ 8 الجاري، حيث تمت إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة.

MENAFN16042024000130011022ID1108102215

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