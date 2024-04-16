الرباح لـ الأنباء نأمل ترجمة رؤى الأمير على أرض الواقع من خلال برنامج الحكومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعرب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله الرباح، عن خالص التهاني والتبريكات للشيخ أحمد العبدالله بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتمنى الرباح في تصريحات لـ«الأنباء»، أن تتم ترجمة تطلعات ورؤى صاحب السمو على أرض الواقع في برنامج عمل الحكومة، والحرص على الاستثمار بالكفاءات الوطنية من خلال خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي واستيعاب مخرجات التعليم، وإعادة النظر في مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين بالقطاع النفطي تكريما للجهد الكبير والتفاني بالعمل الذي يقدمه أبناء القطاع النفطي، مبينا أن سبب توقف المكافأة كان نتيجة انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمي، واليوم الأسعار مستقرة إلى حد ما والمؤسسة تسجل أرباحا استثنائية كل عام خلال آخر 3 سنوات، وهذا هو المعمول به في شركات المنطقة الكبرى. وأضاف: يجب العمل على إنهاء معاناة العاملين في القطاع النفطي ممن لم يتم تصنيف طبيعة أعمالهم كأعمال شاقة وضارة وخطرة، داعيا الله العلي القدير بالتوفيق والسداد للعبدالله لما فيه في خير للبلاد والعباد.
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