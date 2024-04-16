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الرباح لـ الأنباء نأمل ترجمة رؤى الأمير على أرض الواقع من خلال برنامج الحكومة

4/16/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعرب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله الرباح، عن خالص التهاني والتبريكات للشيخ أحمد العبدالله بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتمنى الرباح في تصريحات لـ«الأنباء»، أن تتم ترجمة تطلعات ورؤى صاحب السمو على أرض الواقع في برنامج عمل الحكومة، والحرص على الاستثمار بالكفاءات الوطنية من خلال خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي واستيعاب مخرجات التعليم، وإعادة النظر في مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين بالقطاع النفطي تكريما للجهد الكبير والتفاني بالعمل الذي يقدمه أبناء القطاع النفطي، مبينا أن سبب توقف المكافأة كان نتيجة انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمي، واليوم الأسعار مستقرة إلى حد ما والمؤسسة تسجل أرباحا استثنائية كل عام خلال آخر 3 سنوات، وهذا هو المعمول به في شركات المنطقة الكبرى. وأضاف: يجب العمل على إنهاء معاناة العاملين في القطاع النفطي ممن لم يتم تصنيف طبيعة أعمالهم كأعمال شاقة وضارة وخطرة، داعيا الله العلي القدير بالتوفيق والسداد للعبدالله لما فيه في خير للبلاد والعباد.

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