جمعية الإداريين توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود بين السلطتين في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) باركت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.
وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم: أتوجه باسمي وباسم جميع منتسبي الجمعية بأسمى آيات التبريكات إلى الشيخ أحمد العبدالله لنيله الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء لحكومته العتيدة، سدد الله خطاه ووفقه لما يحب ويرضى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظ الله الكويت وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
وأكد الحضرم أن تعيين الشيخ أحمد العبدالله في هذه المرحلة الصعبة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الإقليمية تتطلب توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معا من أجل استتباب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.
وناشد الحضرم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد باختيار وزير متخصص ومؤهل لحقبة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يمتلك رؤية وقادر على حل المشكلات، مشيرا إلى أن التعليم العالي يواجه مشاكل حقيقية في البعثات والمعادلات والتخصصات، بالإضافة إلى عدم وجود قيادات بالأصالة لاتخاذ القرارات السليمة، كما أن بعض الملاحق الثقافية بحاجة ماسة إلى تعيين كوادر وطنية كويتية مؤهلة لحل مشاكل طلبتنا المبتعثين في الخارج وعدم استغلالهم من قبل البعض، ولحلحلة جميع المشاكل التي يعاني من بعضها الطلبة
منذ زمن.
وشدد على ضرورة تثبيت جميع المناصب القيادية والإشرافية في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل وضع خطة طوارئ لاستمرار التعليم في حال حدوث أي موقف أو ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتستدعي الانتقال السريع من التعليم الحضوري إلى الأونلاين، مؤكدا أهمية وضع خطة استراتيجية كفيلة باستمرار التعليم في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى أهمية تدريب الإداريين والموظفين بالوزارات على القيام بأعمالهم إلكترونيا واكتسابهم المهارات اللازمة لتطوير قطاعاتهم، وذلك في حال تتطلب الظروف الانتقال إلى الأعمال أونلاين، مشيرا إلى أن جائحة «كورونا» كانت تجربة ناجحة في اكتساب الإداريين العديد من المهارات والبرامج الإلكترونية للقيام بالمهام على أكمل وجه.
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