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جمعية الإداريين توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود بين السلطتين في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة

4/16/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باركت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء.
وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم: أتوجه باسمي وباسم جميع منتسبي الجمعية بأسمى آيات التبريكات إلى الشيخ أحمد العبدالله لنيله الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء لحكومته العتيدة، سدد الله خطاه ووفقه لما يحب ويرضى في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظ الله الكويت وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.
وأكد الحضرم أن تعيين الشيخ أحمد العبدالله في هذه المرحلة الصعبة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الإقليمية تتطلب توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معا من أجل استتباب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.
وناشد الحضرم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد باختيار وزير متخصص ومؤهل لحقبة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يمتلك رؤية وقادر على حل المشكلات، مشيرا إلى أن التعليم العالي يواجه مشاكل حقيقية في البعثات والمعادلات والتخصصات، بالإضافة إلى عدم وجود قيادات بالأصالة لاتخاذ القرارات السليمة، كما أن بعض الملاحق الثقافية بحاجة ماسة إلى تعيين كوادر وطنية كويتية مؤهلة لحل مشاكل طلبتنا المبتعثين في الخارج وعدم استغلالهم من قبل البعض، ولحلحلة جميع المشاكل التي يعاني من بعضها الطلبة
منذ زمن.
وشدد على ضرورة تثبيت جميع المناصب القيادية والإشرافية في وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل وضع خطة طوارئ لاستمرار التعليم في حال حدوث أي موقف أو ظروف استثنائية تمر بها المنطقة وتستدعي الانتقال السريع من التعليم الحضوري إلى الأونلاين، مؤكدا أهمية وضع خطة استراتيجية كفيلة باستمرار التعليم في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى أهمية تدريب الإداريين والموظفين بالوزارات على القيام بأعمالهم إلكترونيا واكتسابهم المهارات اللازمة لتطوير قطاعاتهم، وذلك في حال تتطلب الظروف الانتقال إلى الأعمال أونلاين، مشيرا إلى أن جائحة «كورونا» كانت تجربة ناجحة في اكتساب الإداريين العديد من المهارات والبرامج الإلكترونية للقيام بالمهام على أكمل وجه.

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