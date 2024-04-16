الديوان تسجيل المستقيلين من الحكومة في التوظيف بعد مرور سنة من ترك الخدمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه يشترط لتسجيل المواطنين المستقيلين من القطاعات الحكومية في نظام التوظيف الحكومي المركزي بديوان الخدمة المدنية مرور سنة كاملة على ترك الخدمة في 5 يوليو المقبل.
وأوضحت أن هذا الشرط يسري على 4 فئات هي: الحاصلون على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، العاملون في الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51%، والعاملون في القطاعات العسكرية الثلاث، وهي: الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
وأكدت أنه سيتم تنفيذ شرط مرور سنة آليا مع الجهات الحكومية المرتبطة بالديوان من دون طلب أي مستند، وعلى المستقيلين من الجهات الأخرى تقديم المستند الذي يثبت مرور سنة على الاستقالة، وذلك عند التدقيق على إجراءات التسجيل في الديوان.
وكشفت المصادر، عن استثناء الجامعيين والفنيين الذين يسمح بتسجيلهم فورا.
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