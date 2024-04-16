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الديوان تسجيل المستقيلين من الحكومة في التوظيف بعد مرور سنة من ترك الخدمة

4/16/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه يشترط لتسجيل المواطنين المستقيلين من القطاعات الحكومية في نظام التوظيف الحكومي المركزي بديوان الخدمة المدنية مرور سنة كاملة على ترك الخدمة في 5 يوليو المقبل.

وأوضحت أن هذا الشرط يسري على 4 فئات هي: الحاصلون على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، العاملون في الشركات المملوكة للدولة والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51%، والعاملون في القطاعات العسكرية الثلاث، وهي: الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

وأكدت أنه سيتم تنفيذ شرط مرور سنة آليا مع الجهات الحكومية المرتبطة بالديوان من دون طلب أي مستند، وعلى المستقيلين من الجهات الأخرى تقديم المستند الذي يثبت مرور سنة على الاستقالة، وذلك عند التدقيق على إجراءات التسجيل في الديوان.

وكشفت المصادر، عن استثناء الجامعيين والفنيين الذين يسمح بتسجيلهم فورا.

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