مشاركة كويتية بصياغة آلية التنسيق العربية للحد من الكوارث

(MENAFN
- Al-Anbaa) استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا لصياغة المسودة النهائية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة وفد من الكويت.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام يركز على وضع أطر النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح البيان أن النظام يسهم في متابعة تنفيذ استراتيجيات وأجندات عربية للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق غايات وأهداف إطار «سينداي» العالمي للحد من مخاطر الكوارث.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد يترأسه الوزير المفوض بوزارة الخارجية مهدي العجمي ويضم ضابط الاتصال الوطني العقيد د.مشاري الفرس ونائب نقطة الاتصال في اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ملازم أول يوسف العنزي.
ويعد إطار «سينداي» نهجا طوعيا دوليا مدته 15 عاما صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث عام 2015 ويعمل مع اتفاقيات أخرى للحد من مخاطر الكوارث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
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