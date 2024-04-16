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مشاركة كويتية بصياغة آلية التنسيق العربية للحد من الكوارث

4/16/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا لصياغة المسودة النهائية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة وفد من الكويت.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام يركز على وضع أطر النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح البيان أن النظام يسهم في متابعة تنفيذ استراتيجيات وأجندات عربية للحد من مخاطر الكوارث وتحقيق غايات وأهداف إطار «سينداي» العالمي للحد من مخاطر الكوارث.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد يترأسه الوزير المفوض بوزارة الخارجية مهدي العجمي ويضم ضابط الاتصال الوطني العقيد د.مشاري الفرس ونائب نقطة الاتصال في اجتماع آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ملازم أول يوسف العنزي.
ويعد إطار «سينداي» نهجا طوعيا دوليا مدته 15 عاما صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث عام 2015 ويعمل مع اتفاقيات أخرى للحد من مخاطر الكوارث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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