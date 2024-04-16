الغذاء دشنت توسيم العبوات الغذائية كإشارات ضوئية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المبادرة تهدف إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي والحدّ من السمنة والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية
حنان عبد المعبود
أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة توسيم واجهة العبوات الغذائية في صورة إشارات ضوئية، ودشنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاق «ايدكم بإيدنا».
وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع رؤية كويت 2035، وتطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توسيم واجهة العبوات الغذائية والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي والحد من السمنة والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية المتعلقة بالتغذية.
وتطبيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، فقد دعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بقطاع شؤون تغذية المجتمع كافة الشركات الغذائية الوطنية المنتجة للأغذية المعبأة محليا للمشاركة في مبادرة توسيم واجهة العبوات الغذائية في صورة إشارات ضوئية وذلك لتفعيل دورهم كشركاء في التنمية المستدامة، حيث حددت الفئة المستهدفة من الدعوة من مصنعي ومنتجي ومستوردي الأغذية المعبأة محليا.
وتتمثل المبادرة في وضع إشارات ضوئية على المنتجات لتكون بمنزلة إنذار أو توضيح لما تحتويه العبوة من طاقة ودهون ودهون مشبعة وسكريات وملح على هيئة نسب مئوية، ما يسهل التعاطي مع الأغذية وحساب كمية الدهون والسعرات الحرارية التي تدخل للجسم.
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