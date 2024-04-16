الغذاء دشنت توسيم العبوات الغذائية كإشارات ضوئية

المبادرة تهدف إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي والحدّ من السمنة والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية



حنان عبد المعبود

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة توسيم واجهة العبوات الغذائية في صورة إشارات ضوئية، ودشنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاق «ايدكم بإيدنا».

وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع رؤية كويت 2035، وتطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توسيم واجهة العبوات الغذائية والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي والحد من السمنة والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية المتعلقة بالتغذية.

وتطبيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، فقد دعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بقطاع شؤون تغذية المجتمع كافة الشركات الغذائية الوطنية المنتجة للأغذية المعبأة محليا للمشاركة في مبادرة توسيم واجهة العبوات الغذائية في صورة إشارات ضوئية وذلك لتفعيل دورهم كشركاء في التنمية المستدامة، حيث حددت الفئة المستهدفة من الدعوة من مصنعي ومنتجي ومستوردي الأغذية المعبأة محليا.

وتتمثل المبادرة في وضع إشارات ضوئية على المنتجات لتكون بمنزلة إنذار أو توضيح لما تحتويه العبوة من طاقة ودهون ودهون مشبعة وسكريات وملح على هيئة نسب مئوية، ما يسهل التعاطي مع الأغذية وحساب كمية الدهون والسعرات الحرارية التي تدخل للجسم.