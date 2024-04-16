السكنية تسليم روضة أطفال في المطلاع لـ التربية

السكنية تسليم روضة أطفال في المطلاع لـ التربية
التاريخ
4/16/2024 2:48:58 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها قامت بتسليم مفاتيح مبنى روضة أطفال في قطعة 2 الضاحية N10، إلى وزارة التربية في مدينة المطلاع، وذلك في إطار حرصها على استكمال المباني العامة في المدينة وسرعة تسليمها للجهات المختصة، للمساهمة في توفير جميع الخدمات اللازمة لقاطني المنطقة.
MENAFN16042024000130011022ID1108102209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.