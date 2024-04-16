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السكنية تسليم روضة أطفال في المطلاع لـ التربية

4/16/2024 2:48:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها قامت بتسليم مفاتيح مبنى روضة أطفال في قطعة 2 الضاحية N10، إلى وزارة التربية في مدينة المطلاع، وذلك في إطار حرصها على استكمال المباني العامة في المدينة وسرعة تسليمها للجهات المختصة، للمساهمة في توفير جميع الخدمات اللازمة لقاطني المنطقة.

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