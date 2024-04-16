التجارة ضبط مخزني مواد غذائية يمارسان الغش وتجزئة السلع

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تمكنت الفرق التفتيشية في وزارة التجارة والصناعة، من ضبط مخزنين في سوق الخضار والفواكه «الفرضة» يقومان بعمل تجزئة السلع وتغيير مصدر وارداتها إلى بلد آخر.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية في مخزنين لمواد غذائية يقومان بممارسة الغش التجاري عبر تغيير بلد المنشأ، بالإضافة إلى تجزئة العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار «الفرضة».
وأوضحت الوزارة، أن الفرق التفتيشية، وعبر الجولات التي تقوم بها، استطاعت ضبط تلك الكمية التي كانت ستوزع لبيعها على البسطات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وتم تحرير مخالفتين، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت أن جولات الفرق التفتيشية والضبطيات تأتي حرصا من الوزارة على حماية المستهلك وتقديم وضمان أفضل السلع وعدم تجاوز القانون.
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