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التجارة ضبط مخزني مواد غذائية يمارسان الغش وتجزئة السلع

4/16/2024 2:48:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تمكنت الفرق التفتيشية في وزارة التجارة والصناعة، من ضبط مخزنين في سوق الخضار والفواكه «الفرضة» يقومان بعمل تجزئة السلع وتغيير مصدر وارداتها إلى بلد آخر.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية في مخزنين لمواد غذائية يقومان بممارسة الغش التجاري عبر تغيير بلد المنشأ، بالإضافة إلى تجزئة العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار «الفرضة».
وأوضحت الوزارة، أن الفرق التفتيشية، وعبر الجولات التي تقوم بها، استطاعت ضبط تلك الكمية التي كانت ستوزع لبيعها على البسطات والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وتم تحرير مخالفتين، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت أن جولات الفرق التفتيشية والضبطيات تأتي حرصا من الوزارة على حماية المستهلك وتقديم وضمان أفضل السلع وعدم تجاوز القانون.

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