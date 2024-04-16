الشؤون تخاطب النيابة العامة بشأن 4 أفراد خالفوا جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقرير عن قيام فرق التفتيش الميداني بمتابعة مشروع جمع التبرعات خلال الأسبوع الاخير من شهر رمضان بتنفيذ 171 زيارة ميدانية للمساجد، بالإضافة إلى القيام بـ 13 زيارة إلى مقرات الجمعيات الخيرية ورصد 14 كشكا لجمع الملابس تمت إزالة 12 كشكا منها.
وتم تسجيل مخالفة على 3 مطاعم تدعي جمع تبرعات افطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بها. إلى جانب رصد 19 إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات، وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات. بالإضافة إلى تسجيل 10 مخالفات بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
كما تمت مخالفة 4 اشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة.
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