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الشؤون تخاطب النيابة العامة بشأن 4 أفراد خالفوا جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

4/16/2024 2:48:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقرير عن قيام فرق التفتيش الميداني بمتابعة مشروع جمع التبرعات خلال الأسبوع الاخير من شهر رمضان بتنفيذ 171 زيارة ميدانية للمساجد، بالإضافة إلى القيام بـ 13 زيارة إلى مقرات الجمعيات الخيرية ورصد 14 كشكا لجمع الملابس تمت إزالة 12 كشكا منها.
وتم تسجيل مخالفة على 3 مطاعم تدعي جمع تبرعات افطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اخطار وزارة التجارة والصناعة بها. إلى جانب رصد 19 إعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات، وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات. بالإضافة إلى تسجيل 10 مخالفات بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقيد بجدول الأئمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
كما تمت مخالفة 4 اشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت مخاطبة النيابة العامة.

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