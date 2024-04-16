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البرلمان العربي يتبنى حراكا برلمانيا لنصرة الشعب الفلسطيني

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 4 ( كونا) -- قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الثلاثاء إن البرلمان العربي يتبنى حراكا برلمانيا ودبلوماسيا عربيا ودوليا لحشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة فلسطين والإيقاف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية كافة.
وذكر البرلمان العربي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء العسومي مع النائبة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي.
وأوضح العسومي أن البرلمان العربي قدم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن البرلمان تلقى ردا بتسلم الدعوى المقدمة مؤكدا استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت العسومي إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطر ومحاولات تصفية شاملة من خلال التهجير القسري في ظل الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء وتصاعد وتيرة عدوان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.(النهاية)

م ف م / م ع ا




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