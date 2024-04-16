البرلمان العربي يتبنى حراكا برلمانيا لنصرة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 4 ( كونا) -- قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الثلاثاء إن البرلمان العربي يتبنى حراكا برلمانيا ودبلوماسيا عربيا ودوليا لحشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة فلسطين والإيقاف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية كافة.
وذكر البرلمان العربي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء العسومي مع النائبة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي.
وأوضح العسومي أن البرلمان العربي قدم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبته على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن البرلمان تلقى ردا بتسلم الدعوى المقدمة مؤكدا استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت العسومي إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطر ومحاولات تصفية شاملة من خلال التهجير القسري في ظل الحرب على قطاع غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء وتصاعد وتيرة عدوان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.(النهاية)
م ف م / م ع ا
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