العاهل البحريني يشيد بدور صندوق تمكين القدس في دعم الفلسطينيين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 4 (كونا) -- اشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الثلاثاء بالدور الإنساني النبيل الذي يضطلع به مجلس أمناء صندوق تمكين القدس ومساعيه في دعم الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم من خلال إقامة المشروعات والبرامج التنموية والخدمات الأساسية في المدينة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العاهل البحريني برئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الأمير تركي آل سعود والوفد المرافق في قصر (الصافرية) في إطار الزيارة التي يقوم بها للبحرين.
وأكد العاهل البحريني دعم بلاده لمساعي صندوق القدس انطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأشاد بجهود رئيس مجلس أمناء الصندوق ومتابعته الحثيثة لتحقيق كل الأهداف النبيلة للصندوق معربا عن اعتزازه بأواصر العلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وأشار الى دور المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والانسانية وتقديم المساعدات الاغاثية للفلسطينيين وفي الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبه ثمن الامير تركي بجهود ومبادرات العاهل البحريني الإنسانية الخيرة في دعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف وما تقوم به البحرين في هذه المجالات.
وأطلع العاهل البحريني على أهداف وعمل صندوق تمكين القدس الذي يهدف لمساعدة أهلها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير احتياجاتهم الأساسية في كافة القطاعات الحيوية.
وتأسس الصندوق بموجب قرار من مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويسعى لدعم مدينة القدس وتمكين أهلها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مشاريع التمكين والتنمية ومكافحة الفقر كما يسهم الصندوق في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم احتياجاته الأساسية في قطاعات التعليم والتنمية والاقتصاد وغيرها ويقع ضمن المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.
وخلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يستمر منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر من العام الماضي أكثر من 33729 شهيدا و76371 مصابا إضافة إلى آلاف المفقودين حتى الآن وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
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