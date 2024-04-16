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العاهل البحريني يشيد بدور صندوق تمكين القدس في دعم الفلسطينيين

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 4 (كونا) -- اشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الثلاثاء بالدور الإنساني النبيل الذي يضطلع به مجلس أمناء صندوق تمكين القدس ومساعيه في دعم الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم من خلال إقامة المشروعات والبرامج التنموية والخدمات الأساسية في المدينة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العاهل البحريني برئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الأمير تركي آل سعود والوفد المرافق في قصر (الصافرية) في إطار الزيارة التي يقوم بها للبحرين.
وأكد العاهل البحريني دعم بلاده لمساعي صندوق القدس انطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأشاد بجهود رئيس مجلس أمناء الصندوق ومتابعته الحثيثة لتحقيق كل الأهداف النبيلة للصندوق معربا عن اعتزازه بأواصر العلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وأشار الى دور المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والانسانية وتقديم المساعدات الاغاثية للفلسطينيين وفي الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبه ثمن الامير تركي بجهود ومبادرات العاهل البحريني الإنسانية الخيرة في دعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف وما تقوم به البحرين في هذه المجالات.
وأطلع العاهل البحريني على أهداف وعمل صندوق تمكين القدس الذي يهدف لمساعدة أهلها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير احتياجاتهم الأساسية في كافة القطاعات الحيوية.
وتأسس الصندوق بموجب قرار من مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويسعى لدعم مدينة القدس وتمكين أهلها اقتصاديا واجتماعيا من خلال تمويل مشاريع التمكين والتنمية ومكافحة الفقر كما يسهم الصندوق في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويدعم احتياجاته الأساسية في قطاعات التعليم والتنمية والاقتصاد وغيرها ويقع ضمن المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.
وخلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يستمر منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر من العام الماضي أكثر من 33729 شهيدا و76371 مصابا إضافة إلى آلاف المفقودين حتى الآن وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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