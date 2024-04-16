Thursday, 18 April 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء المصري يؤكد سعي بلاده لزيادة الصادرات السنوية لتعزيز الاحتياطي من العملات الصعبة

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 4 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء سعي بلاده إلى زيادة صادراتها السنوية ما بين 15 الى 20 بالمئة حتى عام 2030 من اجل زيادة حصيلة العملات الصعبة في مصر.
وذكر بيان للحكومة ان ذلك جاء في اجتماع لمدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل رفع مستوى الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الى دول عربية واجنبية.
وقال مدبولي ان الحكومة تعمل على تعزيز الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات وتعزيز الحصيلة الدولارية من التصدير.
واضاف ان أزمة نقص الدولار التي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية نتيجة للصدمات التي واجهها العالم والمنطقة أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة قائلا "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يعدان من أهم الموارد المدرة للعملة الصعبة".
واوضح ان إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويا وان زيادة هذه الأرقام بنسبة تتراوح ما بين 17 الى 18 بالمئة ستصل بقيمة الصادرات في عام 2030 إلى نحو 145 مليار دولار".
وشدد على أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في إتاحة الموارد الدولارية و أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور لتضمن استدامة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليا والتوسع في الصناعات القائمة مضيفا "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها وثمة حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".
واشار الى اهداف الحكومة في المرحلة الحالية من بينها زيادة الصادرات من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة سنويا وكذلك تكليف المسؤولين عن الصادرات بوضع خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه الاهداف وفق جدول زمني محدد.
وبحسب بيانات حكومية فان معدلات الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الجاري بلغت تسعة مليارات و612 مليون دولار مقابل تسعة مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 3ر5 بالمئة.
واحتلت تركيا المرتبة الاولى من الصادرات المصرية بقيمة 874 مليون دولار والسعودية ثانيا بقيمة 792 مليون دولار والإمارات ثالثا بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار فيما جاءت الولايات المتحدة خامسا بقيمة 471 مليون دولار.
وتضمنت الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار.
كما تضمنت صناعة الغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار والأثاث بقيمة 67 مليون دولار بالاضافة الى الصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار. (النهاية)

م م / ف ا س



MENAFN16042024000071011013ID1108102113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث