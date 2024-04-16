وزير الدفاع الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني قضايا الامن الاقليمي والعالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 – 4 (كونا) -– أجرى وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اليوم الثلاثاء محادثات هاتفية مع نظيره الصيني دونغ جو هي الاولى منذ نحو عام ونصف العام تناولت أبرز القضايا الاقليمية والتطورات العالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) بات رايدر في تصريح صحفي ان الوزيرين بحثا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الامن الاقليمي والعالمي.
واضاف رايدر ان الوزير اوستن اكد اهمية الاستمرار في "فتح خطوط الاتصال العسكري" بين بلاده والصين في أعقاب محادثات تنسيق السياسات الدفاعية ال17 بين الولايات المتحدة والصين في يناير 2024 وجولة محادثات الاتفاقية التشاورية في مطلع إبريل 2024.
يذكر ان الاتصالات العسكرية بين البلدين متوقفة منذ أغسطس 2022 عندما علقت بكين التنسيق بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.
واوضح المتحدث ان الوزير اوستن اكد اهمية احترام حرية الملاحة في البحر وخاصة في بحر الصين الجنوبي مشيرا الى ان "الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".
كما ناقش الجانبان في الاتصال الذي استمر اكثر من ساعة "الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا" وأعرب اوستن عن قلقه في الوقت نفسه ازاء الاستفزازات الأخيرة من جانب كوريا الشمالية".
ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن العاصمة الصينية (بكين) في وقت لاحق من الشهر الجاري. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN16042024000071011013ID1108102112
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