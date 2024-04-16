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(الخطوط الكويتية): إعادة جدولة الرحلات إلى دبي نظرا لسوء الأحوال الجوية

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء عن إعادة جدولة رحلاتها إلى دبي نظرا لسوء الاحوال الجوية وذلك "لتعليمات من سلطات مطار دبي الدولي بعدم استقبال رحلات الطيران خلال الساعتين القادمتين".
وأضافت الخطوط الجوية الكويتية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) أن إعادة الجدولة جاءت حرصا على سلامة المسافرين مبينة أنه تم إعادة جدولة رحلتها رقم ku675 المتجهة من الكويت ونقل الركاب إلى الرحلة رقم ku677.
وأوضحت أنه تم ايضا إعادة جدولة رحلتها رقم ku676 القادمة من دبي ونقل الركاب إلى الرحلة رقم ku674 مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المسافرين من خلال الرسائل القصيرة.(النهاية)

م ض / ط أ ب




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