(الخطوط الكويتية): إعادة جدولة الرحلات إلى دبي نظرا لسوء الأحوال الجوية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء عن إعادة جدولة رحلاتها إلى دبي نظرا لسوء الاحوال الجوية وذلك "لتعليمات من سلطات مطار دبي الدولي بعدم استقبال رحلات الطيران خلال الساعتين القادمتين".
وأضافت الخطوط الجوية الكويتية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) أن إعادة الجدولة جاءت حرصا على سلامة المسافرين مبينة أنه تم إعادة جدولة رحلتها رقم ku675 المتجهة من الكويت ونقل الركاب إلى الرحلة رقم ku677.
وأوضحت أنه تم ايضا إعادة جدولة رحلتها رقم ku676 القادمة من دبي ونقل الركاب إلى الرحلة رقم ku674 مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المسافرين من خلال الرسائل القصيرة.(النهاية)
م ض / ط أ ب
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