Thursday, 18 April 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تشهد حالة جوية غير مستقرة وسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة السرعة

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 4 (كونا) -- شهدت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء حالة جوية غير مستقرة وسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الاحيان اثر تحرك منخفض جوي عميق على وسط شبه الجزيرة العربية.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الإدارات المعنية بوزارة الداخلية البحرينية باشرت جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ أمس الاثنين.
من جانبها قالت الإدارة العامة للدفاع المدني انها تلقت بلاغات متعلقة بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث ماس كهربائي كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال.
بدورها قالت الإدارة العامة للمرور انها قامت بالتعامل مع البلاغات المختلفة التي تضمنت مباشرة الحوادث المرورية وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
وكانت قيادة خفر السواحل حذرت مرتادي البحر لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية فيما تابعت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية من مدارس حكومية وخاصة ومؤسسات التعليم عالي والحضانات ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس.
وكان مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لفت الى أن تحليلات خرائط الطقس تشير إلى تأثر الحالة الجوية في مملكة البحرين بعدم الاستقرار منذ مساء يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى مساء اليوم. (النهاية)

خ ن ع / ر س



MENAFN16042024000071011013ID1108102110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث