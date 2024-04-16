البحرين تشهد حالة جوية غير مستقرة وسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة السرعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 4 (كونا) -- شهدت مملكة البحرين اليوم الثلاثاء حالة جوية غير مستقرة وسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الاحيان اثر تحرك منخفض جوي عميق على وسط شبه الجزيرة العربية.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الإدارات المعنية بوزارة الداخلية البحرينية باشرت جهودها المكثفة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ أمس الاثنين.
من جانبها قالت الإدارة العامة للدفاع المدني انها تلقت بلاغات متعلقة بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث ماس كهربائي كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال.
بدورها قالت الإدارة العامة للمرور انها قامت بالتعامل مع البلاغات المختلفة التي تضمنت مباشرة الحوادث المرورية وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.
وكانت قيادة خفر السواحل حذرت مرتادي البحر لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية فيما تابعت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم تمديد تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية من مدارس حكومية وخاصة ومؤسسات التعليم عالي والحضانات ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس.
وكان مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لفت الى أن تحليلات خرائط الطقس تشير إلى تأثر الحالة الجوية في مملكة البحرين بعدم الاستقرار منذ مساء يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى مساء اليوم. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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