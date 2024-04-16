الاحتلال يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان والمقاومة تنعى احد عناصرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 4 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الثلاثاء إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة ومتتالية على قرى جنوب لبنان مستهدفة منازل وسيارات ما ادى الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص فيما نعت "المقاومة" أحد عناصرها في مواجهة مع جيش الاحتلال.
وذكرت الوكالة في بيان أن غارة جوية استهدفت بالصواريخ سيارتين في بلدة (الشهابية) ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.
واضافت أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال اغارت على بلدة (يارون) ودمرت منزلا في بلدة (علما الشعب).
وأوضحت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف وسط بلدة (مركبا) واطراف بلدة (كفركلا).
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" القول في بيان منفصل إن أحد عناصرها قتل بمواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوبي لبنان.
وأعلنت الوكالة في وقت سابق من اليوم مقتل شخص واصابة آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال واستهدفت سيارة في بلدة (عين بعال).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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