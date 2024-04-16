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الاحتلال يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان والمقاومة تنعى احد عناصرها

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 4 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الثلاثاء إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة ومتتالية على قرى جنوب لبنان مستهدفة منازل وسيارات ما ادى الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص فيما نعت "المقاومة" أحد عناصرها في مواجهة مع جيش الاحتلال.
وذكرت الوكالة في بيان أن غارة جوية استهدفت بالصواريخ سيارتين في بلدة (الشهابية) ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.
واضافت أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال اغارت على بلدة (يارون) ودمرت منزلا في بلدة (علما الشعب).
وأوضحت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف وسط بلدة (مركبا) واطراف بلدة (كفركلا).
ونقلت الوكالة عن "المقاومة" القول في بيان منفصل إن أحد عناصرها قتل بمواجهة جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوبي لبنان.
وأعلنت الوكالة في وقت سابق من اليوم مقتل شخص واصابة آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال واستهدفت سيارة في بلدة (عين بعال).
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ح ع




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