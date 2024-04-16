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منتخب الكويت يستهل مشواره ببطولة العالم لهوكي الجليد للرجال للمستوى الرابع بفوز كاسح على ماليزيا (15/1)

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- استهل منتخب الكويت لهوكي الجليد مشواره في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال للمستوى الرابع التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء بفوز كاسح على نظيره الماليزي بنتيجة (15/1) محققا أول ثلاث نقاط له بالبطولة.
وضرب لاعبو أزرق الهوكي بقوة بأشواط المباراة الثلاثة التي أقيمت على صالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي مستضيف البطولة اذ سجل خمسة أهداف في الأول وستة في الثاني وأربعة بالثالث فيما أحرز منتخب ماليزيا هدفا واحدا بالشوط الثاني.
وقدم لاعبو المنتخب الكويتي مستوى متميزا دفاعا وهجوما وذلك بفضل التركيز العالي للاعبيه اذ ترجموا أفضليتهم المطلقة بالمباراة بتسجيل أهداف ملعوبة ليتصدر المنتخب الترتيب بفارق الاهداف عن منغوليا.
وفي مباراة ثانية ضمن البطولة اقيمت بذات الصالة تمكن منتخب منغوليا وصيف النسخة الماضية من تحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الاندونيسي بنتيجة (9/3) بعد ان قدم لاعبوه مستوى مميزا طيلة فترات المباراة فيما حاول منتخب أندونيسيا العودة للمباراة الا ان خبرة المنغوليين حسمت المباراة.
وقال لاعب منتخب الكويت محمد الدعيج في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة ان هذا الفوز الكبير وبهذا المستوى الفني العالي سيشكل دافعا لجميع اللاعبين لمواصلة الانتصارات واحراز اللقب الغالي لأول مرة بتاريخ رياضة هوكي الجليد الكويتية.
واشار الدعيج الى ان المنتخب الكويتي تنتظره مباراة مفصلية مع نظيره المنغولي الثاني الخميس المقبل مؤكدا ان اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة للاقتراب من حسم اللقب.
وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الالعاب الشتوية الكويتي لاعداد المنتخب بأفضل صورة لهذا الاستحقاق العالمي مشيدا بالدعم الجماهيري الهائل الذي حظي به اللاعبون في هذه المباراة "ما كان له عظيم الاثر بهذا الفوز الكبير".
وكان راعي البطولة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اعلن الافتتاح الرسمي للبطولة قبل المباراة اذ اعرب عن تمنياته للمنتخبات المشاركة التوفيق وللنادي النجاح في تنظيم البطولة. (النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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