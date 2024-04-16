منتخب الكويت يستهل مشواره ببطولة العالم لهوكي الجليد للرجال للمستوى الرابع بفوز كاسح على ماليزيا (15/1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 4 (كونا) -- استهل منتخب الكويت لهوكي الجليد مشواره في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال للمستوى الرابع التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء بفوز كاسح على نظيره الماليزي بنتيجة (15/1) محققا أول ثلاث نقاط له بالبطولة.
وضرب لاعبو أزرق الهوكي بقوة بأشواط المباراة الثلاثة التي أقيمت على صالة نادي الالعاب الشتوية الكويتي مستضيف البطولة اذ سجل خمسة أهداف في الأول وستة في الثاني وأربعة بالثالث فيما أحرز منتخب ماليزيا هدفا واحدا بالشوط الثاني.
وقدم لاعبو المنتخب الكويتي مستوى متميزا دفاعا وهجوما وذلك بفضل التركيز العالي للاعبيه اذ ترجموا أفضليتهم المطلقة بالمباراة بتسجيل أهداف ملعوبة ليتصدر المنتخب الترتيب بفارق الاهداف عن منغوليا.
وفي مباراة ثانية ضمن البطولة اقيمت بذات الصالة تمكن منتخب منغوليا وصيف النسخة الماضية من تحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الاندونيسي بنتيجة (9/3) بعد ان قدم لاعبوه مستوى مميزا طيلة فترات المباراة فيما حاول منتخب أندونيسيا العودة للمباراة الا ان خبرة المنغوليين حسمت المباراة.
وقال لاعب منتخب الكويت محمد الدعيج في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة ان هذا الفوز الكبير وبهذا المستوى الفني العالي سيشكل دافعا لجميع اللاعبين لمواصلة الانتصارات واحراز اللقب الغالي لأول مرة بتاريخ رياضة هوكي الجليد الكويتية.
واشار الدعيج الى ان المنتخب الكويتي تنتظره مباراة مفصلية مع نظيره المنغولي الثاني الخميس المقبل مؤكدا ان اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بالمباراة للاقتراب من حسم اللقب.
وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الالعاب الشتوية الكويتي لاعداد المنتخب بأفضل صورة لهذا الاستحقاق العالمي مشيدا بالدعم الجماهيري الهائل الذي حظي به اللاعبون في هذه المباراة "ما كان له عظيم الاثر بهذا الفوز الكبير".
وكان راعي البطولة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اعلن الافتتاح الرسمي للبطولة قبل المباراة اذ اعرب عن تمنياته للمنتخبات المشاركة التوفيق وللنادي النجاح في تنظيم البطولة. (النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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