الهند.. قوات الامن تقتل 29 متمردا في اشتباكات وسط البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 16 - 4 (كونا) -- اعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء مقتل 29 متمردا ماويا في مواجهات مع قوات الامن في ولاية (تشهاتيسجاره) وسط البلاد.
وذكرت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية نقلا عن الشرطة المحلية القول ان فريقا مشتركا من شرطة الولاية وقوات أمن الحدود المركزية اطلقت عملية بحث في غابات (هاباتولا) الواقعة في (تشوتيبثيا) من محافظة (كانكر) بالولاية ما ادى الى اندلاع مواجهة ومقتل 29 متمردا ماويا واصابة ثلاثة من افراد الامن.
وجاءت المواجهة الاخيرة قبل ايام من المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية العامة في (تشهاتيسجاره) ليرتفع بذلك عدد القتلى من المتمردين الماويين في منطقة (باستار) التي تعد معقلا لهم منذ بداية العام الى 79 شخصا.
وقال المفتش العام للشرطة نطاق باستار سونداراج بي انه "تم انتشال جثث 29 ماويا الى جانب اسلحة وذخائر من مكان الحادث".
وينشط المتمردون الماويون الذين يستهدفون الحكومة الهندية في ولايات (ماهراشترا) و(تشهاتيسجاره) و(جهارخاند) و(اوديسا) و(بيهار) ويخوضون معارك مسلحة مستمرة ضد الحكومة منذ حوالي 50 عاما.
وتهدف الجماعة الماوية الى عرقلة الأعمال التنموية لانهاء ما يعتبرونه "النظام شبه الاقطاعي والاستعماري" واستبداله بنظام شيوعي. (النهاية)
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