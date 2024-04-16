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اليونيسف: أجساد أطفال غزة الممزقة شهادة على الوحشية التي تفرض عليهم

4/16/2024 2:40:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 – 4 (كونا) -- قالت المتحدثة باسم منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) تيس إنغرام ان "الأجساد الممزقة والحياة المحطمة" لأطفال غزة هي شهادة على الوحشية التي تفرض عليهم.
وشددت انغرام في تصريحات صحفية على أنه "مع مقتل أو إصابة طفل في غزة كل عشر دقائق فإن السبيل الوحيد لوقف قتل وتشويه الأطفال هو وقف إطلاق النار".
وقالت المسؤولة الاممية التي عادت للتو من بعثة الى غزة استمرت اسبوعين انها أذهلت بأعداد الأطفال الجرحى ليس فقط في المستشفيات بل في الشوارع والخيام المؤقتة "الذين يتابعون حياتهم التي تغيرت بشكل دائم".
وأشارت الى ان الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية والتي وثقت إصابة أكثر من 12 ألف طفل هي "بالتأكيد أقل من الواقع".
وتابعت "أصبح هؤلاء الأطفال وجوها للحرب المستمرة. ومن الإصابات المدمرة التي لحقت بهم في الغارات الجوية إلى الصدمة الناجمة عن وقوعهم في اشتباكات عنيفة ترسم قصصهم صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع".
وأكدت مجددا أن الفرصة ما زالت قائمة لدرء المجاعة في غزة إذا ما تم "غمر القطاع بالمساعدات" إلا أن الوصول الإنساني وخاصة إلى الشمال ما زال مقيدا بشكل كبير.
ولفتت انجرام إلى أنه من الصعب الحصول على الإخلاء الطبي حيث تمت الموافقة على أقل من نصف المرضى الذين قدموا طلبات الإخلاء الطبي مشيرة إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية جرى إجلاء حوالي 3500 شخص فقط طبيا إلى الخارج معظمهم من الأطفال ما يعنى أقل من 20 يوميا. (النهاية)

ا م م / م م ج




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