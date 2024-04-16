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الإمارات: إلغاء رحلات جوية وتمديد العمل عن بُعد بسبب الأمطار الغزيرة

4/16/2024 2:40:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 16 نيسان (بترا)- قرر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل عن بعد ليوم غد الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمرّ بها الإمارات جراء الأمطار الغزيرة.
وأعلنت مؤسسة مطارات دبي تعليق العمليات مؤقتاً في مطار دبي الدولي صباح اليوم، لكنها استؤنفت لاحقا، لافتة إلى إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.
ونبهت من وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار، وأن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الغد.
وعممت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: صلوا في بيوتكم، وذلك في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في أوقات الصلاة لليوم وغد.
وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المحلية المقررة اليوم بسبب الأحوال الجوية، كما تقرر تمديد الدراسة عن بعد في المناطق المتأثرة بالأمطار وجريان السيول.
وشهدت مناطق واسعة من الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقتها هطول أمطار غزيرة ورياح رعدية بلغت ذروتها في كل من دبي والعين متسببة بإعاقة حركة بعض الطرق وحدوث تجمعات للمياه في عدد من المناطق.
--(بترا)
ف ش/أز/ هـ ح
16/04/2024 21:19:18

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