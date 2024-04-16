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الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي يبث أصواتا ترهيبية لاستدراج المدنيين وقتلهم بمخيم النصيرات

4/16/2024 2:40:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يوظف أساليب جديدة ومثيرة للقلق، تهدف إلى ممارسة الترهيب النفسي واستدراج المدنيين لقنصهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ووثق المرصد الأورومتوسطي شهادات لسكان المخيم، أفادوا فيها سماعهم أصوات بكاء متكررة لأطفال رضع وصراخ نساء في وقت متأخر من ليلتي الأحد والإثنين، قبل أن يخرج بعضهم باحثين عن مصدر الصوت لتقديم المساعدة، ليتم قنصهم ويتبين لاحقا أن ما سمعوه أصوات مسجلة تبثها مسيرات "كوادكابتر" إسرائيلية، لدفعهم إلى الخروج من منازلهم إلى الشوارع واستدراجهم لاستهدافهم بشكل مباشر بالقنص وإطلاق النار.
وأفادت الشهادات بأن هذا الأسلوب تضمن كذلك بث أصوات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ودوي انفجارات فضلا عن حركة آليات عسكرية، وفي أوقات أخرى بث أغاني باللغتين العبرية والعربية، بغرض الترهيب النفسي لدى المدنيين الذين يعيشون في ظل الظلام الدامس ليلا وصعوبة الاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي.
وحذر الأورومتوسطي من خطورة الأساليب اللاأخلاقية واللاإنسانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والآخذة بالتوسع يوما بعد يوم، والتي تلحق بهم أضرارا نفسية وجسدية شديدة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
16/04/2024 20:57:52

MENAFN16042024000117011021ID1108102104

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