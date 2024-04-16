جامعة الزرقاء تعقد جلسات نقاشية متعلقة بالتمريض مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 16 نيسان (بترا)-نظمت كلية التمريض في جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة وفد من جامعة كوينز بلفاست البريطانية جلسات نقاشية لتعزيز سبل التعاون المشترك في نقل المعرفة وتبادل الخبرات البحثية بين الجامعتين.
وتضمنت الجلسات التي حضرها كوادر كلية التمريض، مناقشة الاتجاهات الحديثة ومستقبل الدراسات العليا وعرض مشاريع ورسائل طلبة إدارة التمريض، إلى جانب جولة في مختبرات المحاكاة عالية الدقة داخل كلية التمريض لتبادل الخبرات بين الجانبين.
وقال عميد كلية التمريض الدكتور أحمد ريان إن الكلية تعمل على تحقيق رؤيتها وأهدافها من خلال رفع مستوى الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية، وتوفير البيئة المناسبة من تعليم وتدريب للطلبة، وتنفيذ أبحاث تطبيقية نوعية.
وأشار إلى أن الكلية سعت لتكون واحدة من أرقى الكليات على المستوى المحلي والعربي، مؤكدًا أن استضافة الخبراء من مختلف دول العالم سيسهم في تطوير العديد من الجوانب المنظمة لعمل الكلية.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
16/04/2024 20:54:10
MENAFN16042024000117011021ID1108102103
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