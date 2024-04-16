جامعة الزرقاء تعقد جلسات نقاشية متعلقة بالتمريض مع جامعة كوينز بلفاست البريطانية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 16 نيسان (بترا)-نظمت كلية التمريض في جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة وفد من جامعة كوينز بلفاست البريطانية جلسات نقاشية لتعزيز سبل التعاون المشترك في نقل المعرفة وتبادل الخبرات البحثية بين الجامعتين.

وتضمنت الجلسات التي حضرها كوادر كلية التمريض، مناقشة الاتجاهات الحديثة ومستقبل الدراسات العليا وعرض مشاريع ورسائل طلبة إدارة التمريض، إلى جانب جولة في مختبرات المحاكاة عالية الدقة داخل كلية التمريض لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال عميد كلية التمريض الدكتور أحمد ريان إن الكلية تعمل على تحقيق رؤيتها وأهدافها من خلال رفع مستوى الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية، وتوفير البيئة المناسبة من تعليم وتدريب للطلبة، وتنفيذ أبحاث تطبيقية نوعية.

وأشار إلى أن الكلية سعت لتكون واحدة من أرقى الكليات على المستوى المحلي والعربي، مؤكدًا أن استضافة الخبراء من مختلف دول العالم سيسهم في تطوير العديد من الجوانب المنظمة لعمل الكلية.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

16/04/2024 20:54:10