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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

4/16/2024 2:40:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 16 نيسان (بترا)- وقعت جامعة اليرموك وجمعية الفنادق الأردنية، اليوم الثلاثاء ، مذكرة تفاهم تُعنى بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ المشاريع المشتركة لتطوير معايير جودة الأداء وزيادة تنافسية القطاع الفندقي السياحي.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن جمعية الفنادق نائب رئيس مجلس إدارتها حسين هلالات .
وتنص المذكرة على عقد دورات وورشات تدريبية، بما يسهم في رفع القدرات ومهارات الطلبة في مرحلة التدريب والتوظيف في القطاع الفندقي والارتقاء بمستوى الخدمة وتنويع المنتج، وإعداد وتطوير البرامج التدريبية الوطنية للتأهيل والتشغيل للطلبة والمساهمة في خطة تطوير المناهج، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل للقطاع الفندقي والسياحي.
واكد مساد ، أهمية المذكرة لما تشكله من إضافة نوعية لتعزيز الجوانب العملية لطلبة كلية السياحة والفنادق بما يحقق التكامل والربط بين المعرفة العلمية والمهارة التطبيقية في المجال السياحي والفندقي، من خلال تسهيل حصول الطلبة على فرص التدريب والتوظيف فيما بعد.
من جهته، أكد هلالات تطلع جمعية الفنادق نحو تعزيز شراكاتها مع المؤسسات والجامعات الوطنية، بما يحقق الأفكار المشتركة لخدمة السياحة الأردنية، بوصفها رافدا هاما للاقتصاد الوطني، من خلال رسالتها القائمة على تحقيق الجودة والكفاءة لقطاع الفنادق والخدمات السياحية والعاملين في هذا المجال.
-- (بترا)
أ غ / أز / ع ط
16/04/2024 20:19:56

MENAFN16042024000117011021ID1108102102

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