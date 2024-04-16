مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجمعية الفنادق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 نيسان (بترا)- وقعت جامعة اليرموك وجمعية الفنادق الأردنية، اليوم الثلاثاء ، مذكرة تفاهم تُعنى بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ المشاريع المشتركة لتطوير معايير جودة الأداء وزيادة تنافسية القطاع الفندقي السياحي.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن جمعية الفنادق نائب رئيس مجلس إدارتها حسين هلالات .
وتنص المذكرة على عقد دورات وورشات تدريبية، بما يسهم في رفع القدرات ومهارات الطلبة في مرحلة التدريب والتوظيف في القطاع الفندقي والارتقاء بمستوى الخدمة وتنويع المنتج، وإعداد وتطوير البرامج التدريبية الوطنية للتأهيل والتشغيل للطلبة والمساهمة في خطة تطوير المناهج، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل للقطاع الفندقي والسياحي.
واكد مساد ، أهمية المذكرة لما تشكله من إضافة نوعية لتعزيز الجوانب العملية لطلبة كلية السياحة والفنادق بما يحقق التكامل والربط بين المعرفة العلمية والمهارة التطبيقية في المجال السياحي والفندقي، من خلال تسهيل حصول الطلبة على فرص التدريب والتوظيف فيما بعد.
من جهته، أكد هلالات تطلع جمعية الفنادق نحو تعزيز شراكاتها مع المؤسسات والجامعات الوطنية، بما يحقق الأفكار المشتركة لخدمة السياحة الأردنية، بوصفها رافدا هاما للاقتصاد الوطني، من خلال رسالتها القائمة على تحقيق الجودة والكفاءة لقطاع الفنادق والخدمات السياحية والعاملين في هذا المجال.
-- (بترا)
أ غ / أز / ع ط
16/04/2024 20:19:56
MENAFN16042024000117011021ID1108102102
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