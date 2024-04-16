بريزات: البترا ستكون اول مدينة سياحية رقمية في الشرق الاوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) محمد المومني - قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا السياحي الدكتور فارس بريزات، ان البترا ستكون أول مدينة سياحية رقمية في الشرق الأوسط خاصة وأن العالم اليوم يتجه نحو الرقمنة والحداثة التكنولوجية.

واكد بريزات خلال فعاليات منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين وممثلين عن السلطة؛ السعي لتطوير مشاريع تخدم الإقليم في الترويج السياحي رقميا وشراء التذاكر وتتبع الخدمات وحجز مواعيد زيارة المناطق السياحية وتقديم خدمات مميزة للزائر.

وتطرق خلال الحديث عن سيادة القانون والتنمية في سلطة إقليم البترا، الى القيام بسلسلة من الإجراءات لدفع عجلة التنمية في الإقليم والمحافظة على مظهر سياحي حضاري ومتقدم تتوفر فيه جميع الخدمات والمعايير التي يحتاجها الزائر.

وقال بريزات إن عدد الزوار لمدينة البترا بلغ مليون و170 ألف زائر خلال العام السابق منهم 86 بالمئة غير أردنيين، وتراجع هذا الرقم اكثر من 65 بالمئة منذ مطلع العام الحالي بسبب الأحداث في غزة والظروف التي يعيشها الإقليم بسبب هذا العدوان مما كان له الانعكاس الأكبر في تراجع نسبة إشغال الفنادق في الربع الأول من العام الحالي

وبلغت إيرادات السلطة بحسب بريزات 28 مليونا و950 ألف دينار لعام 2023 منها 10 ملايين إيرادات لوزارة المالية ومليون دينار لوزارة المياه والري، ، مشيرا إلى استثمار 31 مليون دينار من قبل السلطة عبر إصدار 11 رقم ضريبي مميز لذات العام.

وأضاف بريزات، ساهمت السلطة بمبلغ 930 مليون دينار في الدخل السياحي حيث من المتوقع ان يصل الرقم الى اكثر من 2 مليار و650 مليون مع نهاية العام 2033.

وحصلت السلطة بحسب بريزات على رسالة نوايا من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID لمشروع سياحة النمو الأخضر بقيمة 15 مليون دولار على مدار السنوات الأربع القادمة، مبينا تنفيذ السلطة لخطة سياحية شمولية للإقليم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا خلال الأعوام 2021-2025.

وعلى صعيد التحديات والمخاطر ، قال بريزات إن استمرار المخالفات ينبئ بوضع البترا على قائمة التراث العالمي المهدد، ولهذا تداعيات سلبية سياسية واقتصادية واجتماعية مما دفع السلطة الى إزالة جميع المخالفات من على المسار السياحي الرئيس وفصل اكثر من 2500 قضية من المخالفات التي جرى ضبطها واحالتها للمحاكم المعنية.

وأشار إلى وجود 309 مخالفات على الكهوف السياحية، جرى إنهاء غالبيتها العظمى والعمل على صيانة المواقع كذلك تنظيف السدود المائية وصيانتها، وكذلك صيانة اللوحات الارشادية وإزالة التالف منها وتأهيل جميع المسارات السياحية وتنظيف وتوثيق المغارات التاريخية والكهوف الاثرية وصيانة المرافق العامة وتنظيف العبارات والأودية والاهتمام بالمظاهر الجمالية للإقليم وزراعة اكثر من 25 ألف شجرة مثمرة واشجار زينة.

وقان إنه تم تنفيذ برامج تثقيف مجتمعي وتدريب وتأهيل الحرفيين لاعطاء صورة مشرقة عن المدينة الوردية، والسعي لانشاء مصانع للحرف اليدوية التي تسمى باسم المدينة لتشجيع المنتجات المصنوعة في البترا وترويجها للمدينة وللحركة السياحية والتنموية في الإقليم.

كما يسعى الإقليم بحسب بريزات الى التعاقد مع شركات نقل سياحي تهدف لربط المدينة سياحيا بالمملكة ككل، والاهتمام بالمحمية الطبيعية التابعة للإقليم حيث انفقت السلطة مبلغ 4 مليون ونصف دينار على تطوير خدمات المحمية وبنيتها التحتية وتجويد جميع الخدمات المقدمة للسائح بما فيها تأهيل الكفاءات في مجالات التواصل والترويج السياحي.

ولفت إلى تنفذ السلطة عدة برامج بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة بما فيها تعزيز أمن المواقع الأثرية والسياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

ونوه بريزات الى سعي السلطة لتسديد التزاماتها المالية والبالغة 21 مليون دينار نظرا لاعتمادها على التمويل الذاتي لشؤونها ونفقاتها التنموية، وتسعى السلطة لمعاملة الزائر العربي معاملة الزائر الأردني حيث يجري دراسة هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يضمن تدفق الزوار للمملكة والتسويق الدائم لها.

وأشار إلى إحياء سياحة القوافل باعتبارها مرتبطة باحداث تاريخية سابقة اعتادت البترا عليها كعاصمة تجارية تاريخية والسعي لاعادة انتاج تجربة عصر الزيتون في منطقة المدرس لمشاهدة السائح عصر الزيتون عن كثب وفق تجربة ذاتية يصاحبها انتاج الخبز في المنطقة.

وأكد الاهتمام بالسياحة الدينية في البتراء لاحتوائها على عدة كنائس اثرية تعزز مكانة الحج المسيحي، أيضا لتواجد الإقليم ضمن مسارات قوافل الحج الإسلامي المتجه للديار المقدسة في مكة المكرمة.

--(بترا)





م هـ /أز/ ع ط

16/04/2024 20:17:12