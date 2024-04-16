الألمانية الأردنية تفتتح مكتبة ومختبر مدرسة العبدلية احتفالا باليوم الوطني للعلم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 16 نيسان (بترا) احتفلت الجامعة الألمانية الأردنية بإفتتاح مكتبة ومختبر حاسوب مدرسة العبدلية الأساسية للبنين الواقعة في منطقة جبل عمان، التي ترعاها الجامعة من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديمها للمجتمع الأردني كمدرسة حكومية ريادية.
وجاءت الإحتفالية التي رعتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار ضمن فعاليات الحملة الوطنية "علمنا عال" التي تقام بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وأشادت النجار بالشراكة الريادية بين الجامعة والمدرسة لدورهما في تقديم برامج تصميمية على درجة عالية من الكفاءة وتخريج علماء وخبراء ومصممين وفنانين يسهمون في بناء الوطن وتقدمه.
وأعربت عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعة في تنفيذ مبادرة "حقي أتعلم" السنوية التي تستهدف طلبة المدرسة لتقوية مهاراتهم اللغوية والعملية والثقافية وغرس قيم التعاون والمشاركة والانتماء للوطن في نفوسهم.
من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي إن الجامعة تعتز وتفخر باستضافة مدرسة العبدلية العريقة التي تحمل اسم الملك المؤسس والهاشميين، مبينا أن التفاعل مع المدرسة له انعكاسات إيجابية على الطلاب والعاملين في المؤسستين.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة لتبرعها السخي بمجموعة من الكتب العلمية القيمة لصالح المدرسة، ولجهود معلمي المدرسة ومساعد الرئيس للحرم الجامعي بجبل عمان عبدالحكيم عربيات وأسرة كلية العمارة، مشيرا الى أن الجامعة ستعمل على تعميم مبادرة "حقي أتعلم" لتشمل مدارس أخرى بالتعاون مع وزراتي التربية والتعليم والثقافة.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
16/04/2024 20:09:17
MENAFN16042024000117011021ID1108102100
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