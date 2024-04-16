الألمانية الأردنية تفتتح مكتبة ومختبر مدرسة العبدلية احتفالا باليوم الوطني للعلم

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 16 نيسان (بترا) احتفلت الجامعة الألمانية الأردنية بإفتتاح مكتبة ومختبر حاسوب مدرسة العبدلية الأساسية للبنين الواقعة في منطقة جبل عمان، التي ترعاها الجامعة من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديمها للمجتمع الأردني كمدرسة حكومية ريادية.

وجاءت الإحتفالية التي رعتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار ضمن فعاليات الحملة الوطنية "علمنا عال" التي تقام بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأشادت النجار بالشراكة الريادية بين الجامعة والمدرسة لدورهما في تقديم برامج تصميمية على درجة عالية من الكفاءة وتخريج علماء وخبراء ومصممين وفنانين يسهمون في بناء الوطن وتقدمه.

وأعربت عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعة في تنفيذ مبادرة "حقي أتعلم" السنوية التي تستهدف طلبة المدرسة لتقوية مهاراتهم اللغوية والعملية والثقافية وغرس قيم التعاون والمشاركة والانتماء للوطن في نفوسهم.

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي إن الجامعة تعتز وتفخر باستضافة مدرسة العبدلية العريقة التي تحمل اسم الملك المؤسس والهاشميين، مبينا أن التفاعل مع المدرسة له انعكاسات إيجابية على الطلاب والعاملين في المؤسستين.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة لتبرعها السخي بمجموعة من الكتب العلمية القيمة لصالح المدرسة، ولجهود معلمي المدرسة ومساعد الرئيس للحرم الجامعي بجبل عمان عبدالحكيم عربيات وأسرة كلية العمارة، مشيرا الى أن الجامعة ستعمل على تعميم مبادرة "حقي أتعلم" لتشمل مدارس أخرى بالتعاون مع وزراتي التربية والتعليم والثقافة.

--(بترا)

ج ب/أز/ ع ط

16/04/2024 20:09:17