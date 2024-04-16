محاضرة تعاين تطور المكتبات في مدينة القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- عاينت محاضرة ألقاها أستاذ علم المكتبات في الجامعة الأردنية ربحي عليان، نظمها مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات، في بيت الثقافة والفنون بعمان، مساء اليوم الثلاثاء، "تطور المكتبات في مدينة القدس".

وقال عليان في المحاضرة التي قدمه فيها رئيس المركز الدكتور أحمد ماضي، إن أولى المكتبات وجدت في المساجد والجوامع الإسلامية التي كانت تضم كتبا ومؤلفات تسمى الخزائن، إضافة إلى الأديرة والكنائس التي احتوت على العديد من الكتب والمخطوطات.

وتحدث عليان عن نشأة المكتبات منذ الفتح الإسلامي العمري لمدينة القدس حتى الحروب الصليبية، مروراً بالعصر الأيوبي والعصر المملوكي، حتى العهد العثماني.

وبين أن القدس تعرضت لتدمير ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الانتهاكات المستمرة للكتب والمكتبات، فمنذ 75 عاما والمكتبات تتعرض للحرق والسرقة والإتلاف، وعدم ترميم المخطوطات القديمة التي تحتاج عناية خاصة لإصلاحها.

وأشار إلى أن أولى المكتبات وأكبرها وجدت فيما عرف بلاد ما بين الرافدين (العراق)، ومكتبة الاسكندرية في مصر.

ولفت إلى دورها عبر التاريخ في التوثيق والتدوين، وديمومة تطور الفكر والعلوم والثقافة.

--(بترا)

ع ع/م ت/أز/ ع ط

16/04/2024 20:06:59