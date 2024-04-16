بلدية معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الشونة الشمالية 16 نيسان ( بترا ) أشرف الغزاوي- هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة .
وقال رئيس البلدية ساري العبادي، لوكالة الأنباء الأردنية( بترا )، اليوم الثلاثاء، ان هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء اثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.
وأضاف أن أجراء الصيانة الدورية لمبنى المسلخ القديم باتت غير مجدية، مشيرا الى تعرض المسلخ لعدة إغلاقات خلال السنوات الماضية من قبل لجان الصحة والسلامة العامة نظراً لتهالك المبنى وافتقاره للشروط الصحية وعدم أهليته لممارسة الذبحيات وتشكيله خطورة على السلامة العامة .
واكد حاجة لواء الأغوار الشمالية الى إنشاء مسلخ نموذجي حديث للمواشي ضمن منطقة خارج حدود التنظيم ويلبي الشروط الصحية والبيئية ويخدم بلديات اللواء الـ 3 ، وهو ما جرى بشأنه مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لغاية تخصيص الأرض المناسبة للمشروع بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.
وأشار العبادي، الى سعي البلدية في المرحلة الحالية الى إنشاء هنجر لاستخدامه كمسلخ مؤقت لخدمة محال القصابة ، لحين توفير التمويل اللازم لإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي.
--(بترا)
أ غ / أز/ ع ط
16/04/2024 19:58:05
MENAFN16042024000117011021ID1108102098
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