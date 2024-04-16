أبو السمن يتفقد مشروع طريق معدي-ديرعلا في منطقة الاغوار الوسطى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، سير الأعمال في مشروع الطريق الواصل من مثلث العارضة الى منطقة معدي، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال في الطريق بالوقت المحدد نظرا لكثافة حركة السير على الطريق الذي يربط بلدية معدي ببلدية ديرعلا ومنها الى الأغوار الشمالية.
وبحسب بيان صحفي، وجه أبو السمن القائمين على المشروع بالتعاون التام مع بلديات المنطقة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن اختصاص وزارة الأشغال.
ويبلغ طول الطريق الذي تنفذه الوزارة بحدود 2.25 كلم و بتكلفة إجمالية 1.25 مليون دينار ويشتمل على أعمال إعادة تأهيل الطريق ليصبح طريق بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الإنارة على طول الطريق.
كما شملت الأعمال في المشروع اعادة تأهيل أربع عبارات صندوقية على أودية يمر الشارع فوقها لتصبح وفق النماذج الهندسية المعتمدة، كما يشمل تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية.
وبلغت نسبة الإنجار في المشروع بحدود 75 بالمئة ومن المتوقع إنهاء العمل فيه خلال أقل من شهرين.
- -(بترا)
م ح/أز/ ع ط
16/04/2024 19:51:28
MENAFN16042024000117011021ID1108102097
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