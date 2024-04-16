أبو السمن يتفقد مشروع طريق معدي-ديرعلا في منطقة الاغوار الوسطى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، سير الأعمال في مشروع الطريق الواصل من مثلث العارضة الى منطقة معدي، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال في الطريق بالوقت المحدد نظرا لكثافة حركة السير على الطريق الذي يربط بلدية معدي ببلدية ديرعلا ومنها الى الأغوار الشمالية.

وبحسب بيان صحفي، وجه أبو السمن القائمين على المشروع بالتعاون التام مع بلديات المنطقة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي ضمن اختصاص وزارة الأشغال.

ويبلغ طول الطريق الذي تنفذه الوزارة بحدود 2.25 كلم و بتكلفة إجمالية 1.25 مليون دينار ويشتمل على أعمال إعادة تأهيل الطريق ليصبح طريق بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الإنارة على طول الطريق.

كما شملت الأعمال في المشروع اعادة تأهيل أربع عبارات صندوقية على أودية يمر الشارع فوقها لتصبح وفق النماذج الهندسية المعتمدة، كما يشمل تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية.

وبلغت نسبة الإنجار في المشروع بحدود 75 بالمئة ومن المتوقع إنهاء العمل فيه خلال أقل من شهرين.

- -(بترا)

م ح/أز/ ع ط

16/04/2024 19:51:28