رئيس الوزراء في وداع الرئيس العراقي لدى مغادرته عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وداع رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد لدى مغادرته عمان مساء اليوم الثلاثاء، في ختام زيارته الرسمية إلى المملكة التي استمرت ليومين.

كما كان في وداع الرئيس العراقي في مطار ماركا، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد استقبل الرئيس العراقي أمس الاثنين، حيث أجرى الزعيمان مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، تناولت التطورات الراهنة، والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع فرص التعاون في المجالات كافة.

كما التقى الرئيس العراقي على مدى يومين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعددا من أبناء الجالية العراقية في الأردن.

--(بترا)

رق

16/04/2024 19:03:13