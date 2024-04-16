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جامعة مؤتة تفتتح فعاليات اليوم الطبي الأول لبحوث الطلبة

4/16/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 16 نيسان (بترا) محمد العساسفة- افتتحت جامعة مؤتة/كلية الطب، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الطبي الأول لبحوث الطلبة، وذلك تجسيدا لرؤية الجامعة في تطوير مهارات الطلبة في مجال البحث العلمي.
وقال عميد الكلية الدكتور فادي سواقد، خلال الفعاليات التي جاءت برعاية رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات، إن "اليوم الطبي" يأتي في سياق سعي الكلية لمواكبة متطلبات الاعتمادات المحلية والعالمية، وليكون نواة لتطوير الخطة الدراسية من خلال إضافة مواد جديدة تعزز البحث العلمي وتطبيقه من خلال مشاريع التخرج التي سيقوم بها الطلبة.
وقدم الدكتور بلال الزعبي من كلية الطب، محاضرة حول مشروع البرنامج التعليمي لبناء قدرات المدربين ودعم الخبرات السريرية للطلبة والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو وبالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من كليات الطب في الجامعات الأردنية.
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد برنامج للتطوير المهني وتعزيز المهارات التعليمية للمعلمين وتهيئة أكثر من 95 طبيبا و120 مدرسا للإشراف على طلبة الطب أثناء فترة تدريبهم.
وأضاف الزعبي أن المشروع سيستمر حتى عام 2026 ويشارك فيه كل من الجامعات، الهاشمية والأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك والبلقاء التطبيقية، وجامعتي "مينهو" البرتغالية و"باتراس" اليونانية، إضافة إلى وزارة الصحة.
--(بترا)
م ع/ع س/رق
16/04/2024 18:32:41

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