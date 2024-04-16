جامعة مؤتة تفتتح فعاليات اليوم الطبي الأول لبحوث الطلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 16 نيسان (بترا) محمد العساسفة- افتتحت جامعة مؤتة/كلية الطب، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الطبي الأول لبحوث الطلبة، وذلك تجسيدا لرؤية الجامعة في تطوير مهارات الطلبة في مجال البحث العلمي.
وقال عميد الكلية الدكتور فادي سواقد، خلال الفعاليات التي جاءت برعاية رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات، إن "اليوم الطبي" يأتي في سياق سعي الكلية لمواكبة متطلبات الاعتمادات المحلية والعالمية، وليكون نواة لتطوير الخطة الدراسية من خلال إضافة مواد جديدة تعزز البحث العلمي وتطبيقه من خلال مشاريع التخرج التي سيقوم بها الطلبة.
وقدم الدكتور بلال الزعبي من كلية الطب، محاضرة حول مشروع البرنامج التعليمي لبناء قدرات المدربين ودعم الخبرات السريرية للطلبة والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو وبالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من كليات الطب في الجامعات الأردنية.
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد برنامج للتطوير المهني وتعزيز المهارات التعليمية للمعلمين وتهيئة أكثر من 95 طبيبا و120 مدرسا للإشراف على طلبة الطب أثناء فترة تدريبهم.
وأضاف الزعبي أن المشروع سيستمر حتى عام 2026 ويشارك فيه كل من الجامعات، الهاشمية والأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك والبلقاء التطبيقية، وجامعتي "مينهو" البرتغالية و"باتراس" اليونانية، إضافة إلى وزارة الصحة.
--(بترا)
م ع/ع س/رق
16/04/2024 18:32:41
MENAFN16042024000117011021ID1108102092
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