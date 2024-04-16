الأردنيون يرفعون عَلمهم عاليا في يومه الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 16 نيسان (بترا)- رفع الأردنيون، اليوم الثلاثاء، العَلم الأردني في يومه الوطني، على المباني والساحات العامة والمركبات في محافظات المملكة كافة، وسط مشاركة مختلف الفاعليات الرسمية والشعبية.

وكان مجلس الوزراء أقر في 31 آذار عام 2021 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اعتبار 16 نيسان من كل عام يوما وطنيا للعَلم الأردني، حيث ينظر إلى العلم بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الأمة، ويشير إلى ذلك الشعور المتنامي بالوطنية بين المواطنين، ويكثف إحساسهم بجملة من الرموز والعلامات والألوان ويمنحها معاني ودلالات متراكمة مع الأيام، ليحفظ ذاكرتهم الوطنية، حيث يسجل الأردنيون وقائع لا تمحى، إذ رفعوا العَلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.

وفي العقبة، نظمت مديرية ثقافة المحافظة فعالية لتوزيع العَلم الأردني على المواطنين وزوار المدينة احتفاء بهذه المناسبة ضمن حملة "عَلمنا عال" التي تنظمها وزارة الثقافة، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، ومبادرات شبابية.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته الفعالية أهمية غرس روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، مشيرا إلى وقوف الجميع والتفافهم حول القيادة الهاشمية لحماية الوطن والذود عنه من كل المتربصين به.

من جانبه، قال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الحملة تؤكد أهمية الاحتفاء بالعَلم الأردني باعتباره أحد أبرز الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حوله، وتعبر عن الاعتزاز والفخار برمزية العلم و الالتزام بمبادئ التأسيس التي تعلي من شأن الإنجاز واحترام التنوع الثقافي الأصيل مستندين إلى منجزات المئوية الأولى من عمر الدولة.

وفي إربد، احتفت مديريات تربية المحافظة بهذه المناسبة الوطنية، وتزينت واجهات وساحات مركز إربد الثقافي والهيئات الثقافية في إربد بالعَلم الأردني.

وقال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور حمزة النجادات، إن مدارس المديرية وساحاتها، تزينت بالعَلم الأردني، زهوا وفخارا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل كبير المعاني في الاعتزاز بالوطن وقائده.

بدورها، أشارت مديرة تربية لواء بني عبيد الدكتورة فاطمة طلافحة، إلى أن الاحتفال بيوم العَلم مناسبة سنوية يجسد فيه شعبنا انتماءه وعزته بالوطن، ويعد رمزا للهوية الوطنية والولاء الذي يكنه المواطنون للوطن الغالي ليبقى عَلم الأردن خفاقا.

بدوره، أوضح مدير التربية لواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان، أن الاحتفال بيوم العَلم جاء تأكيدا على الاعتزاز والافتخار بهذه المناسبة الوطنية، ولغرس معاني الولاء والانتماء والفخر والعز والكرامة لتبقى راية الوطن خفاقة عالية.

وأشار مدير تربية لواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسر الجراح، إلى أهمية غرس الفخر والاعتزاز براية الوطن لدى الأجيال، مبينا أن العَلم الأردني يعبر عن تاريخ المملكة المشرف في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكد مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، أن العَلم الأردني سيبقى خفاقا عاليا في سماء الوطن، بهمة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار الى توزيع العَلم الأردني على المواطنين وزوار مركز إربد الثقافي، كما تزينت وجوه الأطفال الصغار برسومات العَلم الأردني تعبيرا منهم عن البهجة والسرور في هذا اليوم المميز.

وفي الطفيلة، تزينت المحافظة بألوان عَلم الأردن احتفاء باليوم الوطني للعلم، مثلما علت العديد من الميادين والساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية بالأعلام الأردنية.

وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إن البلدية زينت الساحات العامة وأعمدة الإنارة ومبنى البلدية، وساحاتها وميادينها بالعَلم الأردني احتفاء بيومه الوطني، وتعبيرا عن المحبة والولاء للقيادة الهاشمية وتجديدا للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.

وأضاف "أن عَلم الأردن هو رمز وحدة وطننا الغالي ومصدر فخر واعتزاز لكل أردني، ونستذكر من خلاله الأبطال والشهداء الذين حملوا رايات الوطن في ميادين ومعارك التضحية من أجل نهضة وبناء الوطن لتبقى راياتنا خفاقة فوق الذرى والهامات".

كما رعى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة احتفال جامعة الطفيلة التقنية باليوم الوطني للعَلم الأردني الذي أقيم بالتعاون مع مديرية شرطة الطفيلة والشرطة المجتمعية.

وأكد الشورة اعتزاز الأردنيين بالعَلم الأردني ودلالات رمزيته، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية قدم تضحيات جسام منذ تأسيس الدولة الأردنية فأصبح أنموذجا في التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس الولاء والانتماء في نفوس الجميع، مؤكدا أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جسدت قيم التلاحم بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن.

واحتفت مديرية تربية الطفيلة، بيوم العَلم الأردني، في ساحة قلعة الطفيلة التاريخية بمشاركة فرق الكشافة من مدارس أساسية وثانوية.

وأكد مدير التربية الدكتور سالم الرفوع، أهمية الاحتفال بيوم العَلم الأردني لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقائده، مشيرا إلى تخصيص الإذاعة المدرسية لهذا اليوم للحديث عن العَلم الأردني والتعريف بمدلولات ألوانه المستمدة من أصالة التاريخ باعتباره رمزا وطنيا يتوحد حوله الأردنيون.

يتبع ... يتبع

--(بترا)

ا م/اح/ع ع/س م

16/04/2024 18:08:01