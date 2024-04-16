الاتحاد الأوروبي: الصراع بالشرق الأوسط لا يخدم مصلحة أحد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أحد.
وأفاد بوريل في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو منع التصعيد، مشيرا إلى أنه دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر.
وأضاف بوريل : "نقول لإسرائيل إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق، الصراع الإقليمي ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".
وأكد بوريل أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ممكن من خلال بناء دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
و شدد بوريل على أن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في وحدته، لكن للأسف لدى الأوروبيين خلافات واضحة وعميقة بشأن قضية غزة.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية متهمة بـ ازدواجية المعايير في تعاملها مع أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
---(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
16/04/2024 17:30:19
MENAFN16042024000117011021ID1108102089
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