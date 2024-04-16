الاتحاد الأوروبي: الصراع بالشرق الأوسط لا يخدم مصلحة أحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أحد.

وأفاد بوريل في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو منع التصعيد، مشيرا إلى أنه دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر.

وأضاف بوريل : "نقول لإسرائيل إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق، الصراع الإقليمي ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".

وأكد بوريل أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ممكن من خلال بناء دولتين فلسطينية وإسرائيلية.

و شدد بوريل على أن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في وحدته، لكن للأسف لدى الأوروبيين خلافات واضحة وعميقة بشأن قضية غزة.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية متهمة بـ ازدواجية المعايير في تعاملها مع أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

---(بترا)

رصد / ف ق/ ف م

16/04/2024 17:30:19