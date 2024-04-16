روسيا: التبادل التجاري مع دول التعاون الإسلامي يرتفع إلى 156 مليار دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 16 نيسان (بترا)- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 37 بالمئة ليصل إلى 156 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، خلال مؤتمر صحفي، إن المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ينعقد الشهر المقبل، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ارتفع إلى 156 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

--(بترا)

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16/04/2024 17:26:16