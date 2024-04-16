روسيا: التبادل التجاري مع دول التعاون الإسلامي يرتفع إلى 156 مليار دولار

روسيا: التبادل التجاري مع دول التعاون الإسلامي يرتفع إلى 156 مليار دولار
التاريخ
4/16/2024 2:39:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 16 نيسان (بترا)- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 37 بالمئة ليصل إلى 156 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، خلال مؤتمر صحفي، إن المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ينعقد الشهر المقبل، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ارتفع إلى 156 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
--(بترا)
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16/04/2024 17:26:16
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