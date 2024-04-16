البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 16 نيسان (بترا)- قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن "البرلمان تبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية".
وأشار الى أن "البرلمان العربي قدم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة المحتل على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وتلقى ردا بتسلم الدعوى".
جاء ذلك خلال استقبال العسومي، الدكتورة مي الكيلة بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي عن دولة فلسطين، بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.
وأكد العسومي استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.
--(بترا)
ن ا / ع س/ف ق
16/04/2024 17:22:45
MENAFN16042024000117011021ID1108102087
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