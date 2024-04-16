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البرلمان العربي يتبنى حراكا دبلوماسيا لدعم الأشقاء في فلسطين

4/16/2024 2:39:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16 نيسان (بترا)- قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن "البرلمان تبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية".
وأشار الى أن "البرلمان العربي قدم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة المحتل على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وتلقى ردا بتسلم الدعوى".
جاء ذلك خلال استقبال العسومي، الدكتورة مي الكيلة بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي عن دولة فلسطين، بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.
وأكد العسومي استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.
--(بترا)
ن ا / ع س/ف ق
16/04/2024 17:22:45

MENAFN16042024000117011021ID1108102087

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