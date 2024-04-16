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وزير الأشغال : فتح طريق العارضة أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل

4/16/2024 2:39:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)-أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أنه سيتم إنهاء جميع الأعمال بمشروع طريق السلط - العارضة، وفتح الطريق أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 93 بالمئة .
جاء ذلك خلال تفقد أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة، لافتا إلى أهمية طريق العارضة للقطاعين الزراعي والسياحي.
وأكد أن طريق العارضة سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى، ويعزز الفرص الاستثمارية في المنطقة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة العمل لاحقا على استدامة الطريق الرابط بين عمان والبلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الأردن الزراعية.
واطلع أبو السمن خلال الجولة، على واقع الأعمال المنفذة في المشروع بدءًا من تقاطع الصبيحي (السلط) إلى تقاطع العارضة (الأغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الإنجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.
ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.
كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، إضافة لأعمال السلامة العامة كافة، من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية، ومن موازنة وزارة الأشغال.
--(بترا)
م ح/ف م/ف ق
16/04/2024 17:21:06

MENAFN16042024000117011021ID1108102086

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