وزير الأشغال : فتح طريق العارضة أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)-أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أنه سيتم إنهاء جميع الأعمال بمشروع طريق السلط - العارضة، وفتح الطريق أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 93 بالمئة .
جاء ذلك خلال تفقد أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة، لافتا إلى أهمية طريق العارضة للقطاعين الزراعي والسياحي.
وأكد أن طريق العارضة سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى، ويعزز الفرص الاستثمارية في المنطقة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة العمل لاحقا على استدامة الطريق الرابط بين عمان والبلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الأردن الزراعية.
واطلع أبو السمن خلال الجولة، على واقع الأعمال المنفذة في المشروع بدءًا من تقاطع الصبيحي (السلط) إلى تقاطع العارضة (الأغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الإنجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.
ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.
كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، إضافة لأعمال السلامة العامة كافة، من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وبلغت تكلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية، ومن موازنة وزارة الأشغال.
--(بترا)
م ح/ف م/ف ق
16/04/2024 17:21:06
MENAFN16042024000117011021ID1108102086
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