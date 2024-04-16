ولي العهد يزور شركة بي دبليو سي- الشرق الأوسط في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

بي دبليو سي- الشرق الأوسط في عمان توفر 1500 فرصة عمل للأردنيين.

عمان 16 نيسان (بترا)- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.

بدوره، أشاد الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في الأردن، ميشيل أورفلي، بالبيئة الاستثمارية المشجعة في المملكة.

وحسب أورفلي، فإن نسبة الإناث من بين الـ 1500 أردني ممن يعملون بالشركة تشكل 55 بالمئة.

وتعمل "بي دبليو سي" في مجال التدقيق، والضرائب، والخدمات الاستشارية في 151 بلدا.

--(بترا)

رق

16/04/2024 17:29:07