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المدن والقرى يحظر التدخين في مرافقه

4/16/2024 2:39:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- قرر مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام، منع التدخين في مرافق البنك، وذلك استجابة لمكافحة انتشار التدخين حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وللحد من انتشار هذه الظاهرة الضارة في المجتمع.
وقال العزام إن هذا القرار يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030)، وخطة العمل الوطنية للأعوام (2024 – 2026) المنبثقة عنها والتي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت مديرية وحدة التدقيق الداخلي في البنك رولا العلياني، ضرورة التقيد بهذه التعليمات، لما لها من أثر إيجابي على صحة موظفي ومراجعي البنك، مشيرة إلى قانون الصحة العامة وتعميم رئاسة الوزراء الذي يؤكد حظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها المسخن ووسائل التدخين الإلكترونية والمبخرة في الأماكن العامة.
--(بترا)
ن ع/ف م/رق
16/04/2024 17:03:18

MENAFN16042024000117011021ID1108102084

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