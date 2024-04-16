المدن والقرى يحظر التدخين في مرافقه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- قرر مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامه العزام، منع التدخين في مرافق البنك، وذلك استجابة لمكافحة انتشار التدخين حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وللحد من انتشار هذه الظاهرة الضارة في المجتمع.
وقال العزام إن هذا القرار يأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030)، وخطة العمل الوطنية للأعوام (2024 – 2026) المنبثقة عنها والتي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت مديرية وحدة التدقيق الداخلي في البنك رولا العلياني، ضرورة التقيد بهذه التعليمات، لما لها من أثر إيجابي على صحة موظفي ومراجعي البنك، مشيرة إلى قانون الصحة العامة وتعميم رئاسة الوزراء الذي يؤكد حظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها المسخن ووسائل التدخين الإلكترونية والمبخرة في الأماكن العامة.
--(بترا)
ن ع/ف م/رق
16/04/2024 17:03:18
MENAFN16042024000117011021ID1108102084
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