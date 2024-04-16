أمين عمان يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، تعزيز التعاون لنشر الثقافة والوعي السياسي في مدينة عمان.
وأكد الشواربة والخريشة أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أن هناك تعاونا قائما بين الأمانة والوزارة في عقد لقاءات تخدم تعميم الثقافة السياسية والوعي السياسي بين المجتمعات المحلية في المناطق التابعة للأمانة خاصة الشباب والمرأة.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
16/04/2024 17:01:34
MENAFN16042024000117011021ID1108102083
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