Thursday, 18 April 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عمان يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

4/16/2024 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، تعزيز التعاون لنشر الثقافة والوعي السياسي في مدينة عمان.
وأكد الشواربة والخريشة أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أن هناك تعاونا قائما بين الأمانة والوزارة في عقد لقاءات تخدم تعميم الثقافة السياسية والوعي السياسي بين المجتمعات المحلية في المناطق التابعة للأمانة خاصة الشباب والمرأة.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
16/04/2024 17:01:34

MENAFN16042024000117011021ID1108102083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث