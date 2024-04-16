أمين عمان يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، تعزيز التعاون لنشر الثقافة والوعي السياسي في مدينة عمان.

وأكد الشواربة والخريشة أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أن هناك تعاونا قائما بين الأمانة والوزارة في عقد لقاءات تخدم تعميم الثقافة السياسية والوعي السياسي بين المجتمعات المحلية في المناطق التابعة للأمانة خاصة الشباب والمرأة.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

16/04/2024 17:01:34