المبيضين: استقرار الأردن وأمنه معيار مقدس يعلو على جميع المعايير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن استقرار الأردن وأمنه هو المعيار المقدس الذي يعلو على جميع المعايير الأخرى "، ونحن لا نتخلى عن مهامنا وأدوارنا العربية والإسلامية، ومواقف الأردن مشرفة وقيادته الهاشمية تدافع عن القضية الفلسطينية عبر أكثر من قرن من زمان".

وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأردنيين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي كبيرة في الحفاظ على أمن الأردن وسيادته من كل سوء وأطماع تريد زعزعة أمننا.

وأكد المبيضين أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة ، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع، والتأكيد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أن جهود الأردن الإغاثية مستمرة لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة، وقوافل المساعدات البرية التي تسيرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وحول التوترات التي تمر بها المنطقة، أكد المبيضين أن الحكومة استخدمت جميع السبل المتاحة لإيضاح ما يجري للمواطنين من خلال البيان الفني الذي صدر عن هيئة تنظيم الطيران المدني، والبيان الذي تلاه من الحكومة حول عدم نشر أخبار تتعلق بالمس بحياة المواطنين وأمنه واستقراره.

وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن سيرورة الحياة مستمرة ولا داعي للخوف، "ونحن نعول دائما على وعي الأردنيين وإيمانهم بدور قيادتهم الهاشمية وجيشنا العربي"، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وتعمل على توفير الرواية الحقيقية، وتؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات.

كما أشار المبيضين إلى زيارة جلالة الملك اليوم إلى محافظة المفرق والتي تأتي ضمن الزيارات الملكية للمحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.

ولفت إلى أهمية الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف اليوم، مؤكدا أهمية العلم الأردني الذي يعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية التي كانت دائما في خدمة قضايا الأمة العربية.

--(بترا)

هـ أ /ف م/ف ق

16/04/2024 17:06:25